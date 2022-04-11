Экономика

Псковская область заняла 60 место среди регионов России по доле просроченных кредитов

Псковская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Доля просроченных кредитов по состоянию на 1 марта в Псковской области составляла 4,31%. За 12 месяцев этот показатель уменьшился на 0,6 п. п. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения региона достигла отметки в 249 тысяч рублей. Изменение задолженности за 12 месяцев к 1 марта 2022 года составило 19%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место – Ненецкий автономный округ;

5 место – Санкт-Петербург;

9 место – Архангельская область;

13 место – Мурманская область;

16 место – Республика Коми;

16 место – Республика Коми; 20 место – Ленинградская область;

22 место – Республика Карелия;

28 место – Вологодская область;

46 место – Новгородская область;

70 место – Калининградская область.

Платежная дисциплина российских заемщиков в 2021 году выросла в 80 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая — для Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.