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Экономика

Псковская область заняла 60 место среди регионов России по доле просроченных кредитов

11.04.2022 21:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Доля просроченных кредитов по состоянию на 1 марта в Псковской области составляла 4,31%. За 12 месяцев этот показатель уменьшился на 0,6 п. п. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения региона достигла отметки в 249 тысяч рублей. Изменение задолженности за 12 месяцев к 1 марта 2022 года составило 19%. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 2 место – Ненецкий автономный округ;
  • 5 место – Санкт-Петербург;
  • 9 место – Архангельская область;
  • 13 место – Мурманская область;
    16 место – Республика Коми;
  • 20 место – Ленинградская область;
  • 22 место – Республика Карелия;
  • 28 место – Вологодская область;
  • 46 место – Новгородская область;
  • 70 место – Калининградская область.

Платежная дисциплина российских заемщиков в 2021 году выросла в 80 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая — для Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.

Теги: #Псковская область #кредит #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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