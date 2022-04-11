Экономика

Новый сервис поможет псковичам в переносе срока уплаты налогов

О мерах поддержки для ИП и ЮЛ, использующих УСН, поможет узнать новый интернет-сервис на сайте ФНС России

Интерактивный помощник, позволяющий по одному клику узнать о возможности переноса срока уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в 2022 году, запущен на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ФНС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года перенесли на шесть месяцев.

В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система сама проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

В ведомстве напомнили, что перенос на полгода срока уплаты налога за 2021 год и авансового платежа за 2022 год по УСН коснулся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в определенных отраслях. Налог и авансовый платеж можно будет уплатить равными частями в течение шести месяцев, следующих за новым сроком. Соответствующий порядок разъяснен письмом ФНС России от 31 марта 2022 года №СД-4-3/3868@.

В Псковской области упрощенную систему налогообложения использует 13 001 налогоплательщик. Из них 7 340 – это индивидуальные предприниматели, а 5 661 – юридические лица.

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