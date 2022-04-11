Экономика

Владимир Панченко высказался об изменении функций налоговой

В последнее время налоговые органы наделены большими полномочиями, в результате чего они стали выполнять не надзирательную, а карательную функцию. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко.

«На сегодняшний день эти надзирательные органы по большему счету не надзирают, не указывают на ошибки, они стали карательными органами. В последнее время этим структурам дано столько полномочий, что они уже не предупреждают преступления, а просто карают, приходят с высокими амбициями. <...> Должно быть элементарное уважение. Как говорится, это наша корова и мы ее доим. Надо беречь эту корову, а не принимать подобные меры», - выразил мнение Владимир Панченко.

Таким образом он прокомментировал визит налоговой инспекции на предприятие ООО «Евро-Керамика» в конце марте 2022 года. Тогда налоговики изъяли с предприятия компьютеры и технику. При этом 10 марта правительство ввело мораторий на проверки предприятий.

«Насколько мы смогли разобраться, проверка все-таки является законной. Вопрос есть в ее методах. Налоговый орган не является в полной мере надзорным органом, на который распространяется постановление правительства от 10 марта. Эта организация работает по другим принципам», - сказал депутат.

При этом он отметил, что проверки, по его мнению, должны проходить. «Нельзя пускать на самотек всю ситуацию, повторюсь, наверное, просто методы и способы должны быть другими», - заключил Владимир Панченко.

Он добавил, что после возникшей ситуации руководство предприятия обратилось во многие органы, в частности, в прокуратуру и Совет Федерации. Однако ответа с разъяснением ситуации, по его информации, ни от кого не последовало. «Единственные, кто отреагировал, был Минпромторг. Они очень заинтересовались и удивились, поскольку знают, что мы системо- и градообразующее предприятие, поэтому были удивлены такому поведению», - добавил региональный парламентарий.