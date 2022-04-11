Экономика

Игорь Иванов высказал мнение об уровне зарплат в Псковской области

Зарплата в Псковской области не соответствует тому уровню, который должен быть. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Да, зарплата в Псковской области, как я вижу, сегодня не соответствует той, какая должна быть, она ниже средней в в целом по Российской Федерации», - сказал Игорь Иванов.

Он заметил, что это общая ситуация для регионов России. «У нас есть 10-12 субъектов-доноров, а все остальные регионы — те, кто получает дотации из федерального центра. <...> Надо в целом менять бюджетные отношения, тогда, может быть, будет какое-то движение», - предположил глава Псковского облсовпрофа.

«Надо пересматривать финансовое отношение к субъектам РФ. Это должно быть нацелено на развитие и на справедливость. За равный труд - равная заработная плата. Я не вижу, что учитель в Москве, Волгограде, Петербурге учит как-то по-особенному, учит лучше, чем учитель в Кунье, Усвятах, Великих Луках, в городе Пскове. Так и по остальным направлениям», - заключил Игорь Иванов.