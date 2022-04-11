Экономика

Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года

Роструд не будет проводить плановые проверки до конца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Решение приняли в соответствии с постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336. Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций, отметили специалисты.

При поступлении информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью работников Роструд, по согласованию с органами прокуратуры, по-прежнему будет применять необходимые меры инспекторского реагирования для защиты трудящихся.

В настоящее время служба по труду и занятости активно использует в своей работе профилактические меры реагирования. Инспекторы труда осуществляют профилактические визиты в организации и оказывают работодателям консультационную поддержку, дают разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере.

«Данная мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение трудовых прав работников, а также повышает прозрачность федерального надзора в сфере труда», - заключили в инспекции труда.