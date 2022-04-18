Экономика

Hesburger закрыл свои рестораны в Пскове

Финская компания Hesburger закрыла свои рестораны быстрого питания в Пскове. Соответствующее объявление размещено на двери ресторана в доме №19 на Октябрьском проспекте.

«Дорогие гости! Работа ресторанов нашей сети остановлена. Сейчас ресторан закрыт», - говорится в объявлении.

В ресторане Hesburger на улице Труда, 54 не отвечают на звонки. О том, когда рестораны возобновят работу, не сообщается.

Напомним, 29 марта на сайте компании появилось сообщение о том, что Hesburger закроет свои рестораны и в России, и в Белоруссии.