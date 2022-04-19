Экономика

Типографские развалины

Псковские печатники 19 апреля встречают День российской полиграфии без особенной радости. Они могут столкнуться с невозможностью выполнять свои обязательства из-за санкций на краски и комплектующие к печатным машинам. В типографии, печатающей все районные газеты, красок осталось на три месяца. В дефиците специализированные материалы для рекламной продукции, вроде винила и самоклеющейся пленки. Рекламные агентства сообщают о двукратном росте цен на оставшееся сырье, из-за которого были вынуждены поднять цены на свои услуги. После чего клиенты стали отказываться от мелких покупок, вроде, адресных табличек, и крупных заказов на придорожные билборды.

«Шторм, серьезный и суровый»

На складах типографии «Псковское возрождение» красок осталось на три месяца стандартной работы. Предприятие печатает все районные газеты и деловую полиграфию (листовки, визитки, рекламные буклеты и каталоги, баннеры). Заказчики активизируются к выборам, ближайшие состоятся в сентябре. В частности, в Пскове будут выбирать депутатов городской думы. Печатные машины заработают интенсивнее, краски польются широкой рекой. И закончатся быстрее.

«Последние машины с красками из Германии пришли на прошлой неделе, больше не ожидается. Поставщики пытаются разделить остатки, чтобы всем досталось по чуть-чуть. Проблема в том, что краски никто особо не держал на складах, они всегда были в наличии. Это как семья не держит дома месячный запас хлеба», - поясняет директор «Псковского возрождения» Павел Левенков.

Когда полиграфические краски попали в последний пакет санкций против России, и поставки их в страну оказались под запретом, на предприятии вспомнили, как одно время работали с красками из Индии, но санкции осложнили морские перевозки. Китай тоже не вариант. Товары повезут по железной дороге, а на российской стороне не хватает вагонов.

«У одного из наших поставщиков контейнер из Китая вышел в декабре, еще не пришел, давно стоит где-то под Саратовом, - рассказывает Павел Левенков. - Идет переориентация на Турцию, это автомобильные перевозки. Но дороже. В Германии краска стоит 3,5 евро за килограмм, а турки предлагают ее по 6 евро. Не верю, что турецкий рабочий получает в разы больше немецкого, это спекулятивный фактор. Мы согласны брать по такой цене, но на складах краски в настоящее время нет, отгружать в Россию нечего».

Под санкциями оказались также печатные машины и комплектующие к ним.

«Нельзя ввезти, даже если захотеть, - констатирует Павел Левенков. - Машины выпускает Германия и немного Япония, Китай только расходники. Если у кого-то что-то серьезно ломается, как будут решать — неизвестно. Есть проблема с картонами для упаковки. По некоторым позициям замены нет, например, по сложным лакам и краске для пищевой упаковки, которая не мигрирует на продукты. Мы попали в шторм, серьезный и суровый. Кто-то выплывет, кто-то нет».

Павел Левенков настроен оптимистично, надеется доработать на запасах до создания новых логистических цепочек. Говорит, главное, чтобы Турция с Китаем не присоединились к санкциям.

«Печатные машины мы не создадим, лучше даже не пробовать. У основных производителей по одному заводу на весь мир, они справляются. Краски делать можно, это не полупроводники», - рассуждает Павел Левенков о перспективах импортозамещения.

В городе Торжок соседней Тверской области все еще едва теплится жизнь на заводе полиграфических красок. После распада Советского Союза, предприятие осталось единственным подобного рода в РФ. Без грамотного менеджмента и модернизации пошло ко дну, проиграв западным аналогам битву за качество и цену. По сообщениям СМИ, завод обанкротился, руководство пошло под суд.

Фото из сообщества «Ветер тверских крыш».

Цеха пилят на металлолом, пока что уцелевшие площади напоминают Помпеи после извержения вулкана - просто все брошено. Однако компетенции, к счастью, еще сохранились. В одном из углов бывшие сотрудники завода, трудоустроенные в новое ООО, льют по банкам краску.

«Производство красок практически не останавливалось, и по сей день краски выпускаются. Я лично их сам делаю. Да, количество не сопоставимо с советским, но всё же. Людей и оборудования - единицы. Но мы работаем, - пост одного из сотрудников завода в местном паблике выглядит, как надежда на спасение. - Завод был разорён и разворован, но производство не останавливалось. Менялось руководство, названия, количество, но краска производилась всегда».

«Цены придется поднимать»

Ещё сложнее с современными полиграфическими материалами, аналогов которым не существовало в Советском Союзе. Заместитель директора рекламного агентства с собственным производством «ProfMarker» Ирина Иванова отмечает исчезновение винила и самоклеющихся цветных пленок. Оставшиеся позиции подорожали, что-то уже в два раза. Плюс продавцы устанавливают для россиян собственный курс валют. Например, евро в типографском бизнесе колеблется в районе 120 рублей.

«Раньше были отсрочки по платежам, а теперь надо оплатить счет в тот же день, когда его выставили, - говорит она. - Цены меняются каждый день».

Накануне в Госдуме выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что регулятор не планирует безжалостную борьбу с инфляцией и объяснила это необходимостью перестроить экономику.

«Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже, - приводит ТАСС слова Набиуллиной. - Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».

К уровню инфляции в 4% Банк России рассчитывает вернуться в 2014 году. Временем, когда начнется трансформация экономики, а бизнесу примется искать новые модели, она назвала второй-третий квартал нынешнего года. То есть это время уже наступило.

Псковские типографии и рекламные агентства сообщают об увеличении цен на свою продукцию на 10-20%.

«Мы в два раза поднять цену для покупателей не можем, как она поднялась для нас, иначе упустим всех клиентов. Уже есть те, кто разворачивается и уходит, когда узнает стоимость, например, адресной таблички. С трехсот рублей она выросла до четырехсот. Мы вынуждены цену поднять, иначе закроем дверь, и вообще не будем работать. Стараемся держаться до последнего. Не для того строили бизнес, чтобы сейчас все разрушить. Но придется дальше цены поднимать», - предупреждает Ирина Иванова.

Директор рекламного агентства «Городской формат» Татьяна Можаева рассказывает о крупных отказниках. Ритейлеры перестали закупать билборды для размещения информации об акционных товарах.

«Мы о страшном не хотим думать, - говорит Татьяна Можаева о перспективах рынка полиграфических услуг, - еще работаем».

В минувшую пятницу на оперштабе по экономике губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о создании регионального Центра по импортозамещению. Предполагается, что учреждение будет помогать предприятиям с работой в условиях санкций, созданием новых логистических цепочек и борьбой с дефицитом. Концепция его работы должна быть готова на следующей неделе.

Юлия Магера, фото pixabay.com