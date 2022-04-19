Экономика

«Деловая Россия» в Пскове провела встречу с предпринимателями

18 апреля в Пскове состоялась неформальная встреча руководителей промышленных предприятий и предпринимателей. Региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» организовало встречу для знакомства, обсуждения общих проблем и обмена полезным опытом.

Фото здесь и далее: региональное отделение общественной организации «Деловая Россия»

По мнению председателя псковского отделения «Деловой России» Станислава Осовского, бизнесменам очень важно встречаться для совместной выработки взвешенных вариантов решения общих проблем. «Нам необходим обмен опытом через предпринимательскую кооперацию. Сотрудничество делового сообщества откроет бизнесу новые возможности для развития», - сказал Станислав Осовский на открытии встречи.

В формате нетворкинга участники встречи познакомились, представили свои бизнес-структуры, обменялись опытом и контактами. Далее на стратегической сессии они обсудили существующие проблемы и пути консолидации усилий общественных объединений предпринимателей для развития экономики области. Участники нетворкинга пришли к мнению, что подобные встречи должны стать регулярными.

«Данные мероприятия необходимы в первую очередь для формирования мнения бизнеса и активной части предпринимателей в вопросах решения и регулирования проблем, с которыми сталкивается практически каждый из нас: логистика, реклама, продажа, кредиты и кадры. Контакты с коллегами позволяют многим найти инструменты и решения, которые уже обкатаны в других отраслях. Важны быстрые коммуникации и возможность получить практические советы, которые безусловно связаны с геолокацией пребывания бизнеса», — сказал заместитель генерального директора ООО «Элементум. Надежное Оборудование» Александр Куц.

«Я считаю, что подобные мероприятия стоит проводить на постоянной основе хотя бы 1-2 раза в месяц. Такие встречи бизнесменов являются определенным двигателем дальнейшего развития. Это возможность поделиться трудностями, с которыми сталкиваешься в бизнесе, обменяться опытом, найти клиентов, получить новые знания, найти партнеров, а самое главное - получить поддержку», - сказала директор интернет-магазина детской спортивной одежды «Олимпико» Тамара Новицкая.

«Уверен, что сегодняшняя встреча — это только начало. "Деловая Россия" становится постоянно действующей дискуссионной площадкой. Ее участники, с одной стороны, будут получать максимум пользы для себя, а с другой — вместе будут развивать бизнес Псковской области и способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе», — отметил Стас Осовский. Он также сообщил о готовности помогать всем предпринимателям и организациям, в том числе не входящим в «Деловую России».

Добавим, что Псковское региональное отделение перезапущено в прошлом году. На данный момент при Псковском отделении «Деловой России» активно развивается комитет по промышленности. Планируется создание комитетов по транспортной логистике, строительству, сельскому хозяйству и туризму.