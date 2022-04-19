Экономика

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6% в Псковской области

Поголовье крупного рогатого скота сократилась на 6,4% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец марта 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,7 тысячи голов, из него коров – 30,2 тысячи; свиней – 1 109,2 тысячи, овец и коз – 29,4 тысячи голов, птицы – 1 588,5 тысячи голов.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Так, по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,4%, коров – на 8,3%, свиней – на 27,6%, овец и коз – на 7,4%, птицы – на 2,9%.