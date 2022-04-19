Экономика

Подписаться на получение бесплатных смс-уведомлений предлагает псковичам налоговая

Подписаться на получение бесплатных смс-уведомлений или E-mail-сообщений предлагает Федеральная налоговая служба. Это поможет налогоплательщику всегда быть в курсе своих налоговых расчетов и оперативно получать информацию о любых произошедших изменениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС РФ по Псковской области.

Чтобы оформить подписку на информирование о задолженности, нужно дать свое согласие. Сделать это можно несколькими способами:

- лично (в этом случае прийти в инспекцию все-таки придется);

- через представителя;

- по почте;

- через Личный кабинет налогоплательщика;

- по телекоммуникационным каналам связи.

После того, как согласие утвердят, налоговая служба примерно раз в квартал будет присылать смс-сообщение или электронное письмо с информацией о налоговых долгах. Причем если задолженность есть, можно тут же уточнить, откуда она появилась, или заплатить налог бесконтактно. Достаточно кликнуть по ссылке в сообщении или письме, перейти на официальный сайт ФНС России, выбрать категорию плательщика и подходящую ситуацию, например, как оплатить долг или что делать, если не согласен.

В управлении отметили, что в настоящее время на рассылку СМС и E-mail-сообщений от налоговых органов Псковской области подписаны почти 7 тысяч человек. Причем подавляющее большинство из них (6832 налогоплательщика) сделали такой выбор с января 2022 года.