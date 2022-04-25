Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель генерального директора ООО «Элементум. Надежное Оборудование» Александр Куц.

На днях председатель псковского отделения «Деловой России» Станислав Осовский и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев посетили с деловым визитом предприятие ООО «Элементум. Надежное Оборудование». Заместитель гендиректора предприятия Александр Куц провел для них экскурсию по территории завода и поделился планами дальнейшего развития компании. Основной темой встречи стали общие интересы завода и предпринимательского сообщества, возможное сотрудничество, проблемы предприятия.

В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Стас Осовский и Александр Куц расскажут о прошедшей встрече более подробно.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72. На YouTube-канале ПЛН-ТВ можно будет посмотреть видеотрансляцию из студии.

Трансляция завершена.