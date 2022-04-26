Экономика

Доходная и расходная части бюджета Пскова увеличатся на 192 млн рублей

Доходная и расходная части бюджета города Пскова увеличиваются на 191,9 млн рублей за счет безвозмездных поступлений от федерального и областного бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, выступая на сессии городской Думы 26 апреля, рассказала, что 158,6 млн рублей из указанной суммы выделено на оплату труда с начислениями работникам общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также на приобретение учебников.

75,2 млн рублей направят на выполнение работ по переходящему объекту капитального ремонта Технического лицея.

Также на данный момент уменьшены ассигнования на 42,7 млн рублей, предусмотренные на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета, отметила Тамара Винт.

За счет средств городского бюджета управлению образования дополнительно выделили 6,9 млн рублей, которые планируется направить на технические ремонты в школах, замену оконных блоков, устройство и ремонт ограждений в школе №23 и детском саду №29.

Управлению городского хозяйства дополнительно направили 6 млн рублей из них 3,7 млн на установку детских игровых площадок.

Сэкономленные средства по смете Псковской городской Думы в сумме 1,5 млн рублей будут направлены в детскую музыкальную школу №5 на установку стеклопакетов, приобретение кресел и ремонт гардероба.

Депутаты гордумы поддержали предложенные поправки в городской бюджет.