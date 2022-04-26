Экономика

Псковичи принимают участие в Международной промышленной выставке

Делегация Псковской области участвует в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — 2022 в Ташкенте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В состав региональной группы вошли председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская и заместитель руководителя службы сопровождения инвестиционных проектов АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Сергей Дутов. От бизнес-сообщества Псковской области в выставке участвуют представители крупнейшего российского производителя щелочных, свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей — Великолукского аккумуляторного завода «Импульс».

Делегаты приняли участие в специализированной сессии под руководством заместителей профильных министров двух государств, где обсуждались вопросы реализации региональных программ развития промышленности и были рассмотрены лучшие практики регионов.

Мероприятие организовано на территории крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Узбекистана «Узэкспоцентр». Здесь собрались представители 700 производственных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Белоруссии, Венгрии, Франции, Германии, Турции, Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии, а также порядка 10 тыс гостей мероприятия. Они станут участниками 15 специализированных деловых сессий.

Программа выставки направлена на расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, определение новых точек развития промышленности, установление и укрепление бизнес-контактов и создание совместных производств.

Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и торговли РФ и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.