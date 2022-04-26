Экономика

Экономию бюджета необходимо начинать с себя - Елена Полонская

Экономию бюджета необходимо начинать с себя, заявила советник губернатора Псковской области по социальным вопросам, экс-глава города Пскова Елена Полонская. Пост она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам годового отчета на сессии гордумы 26 апреля.

Фото: Елена Полонская / «ВКонтакте»

Елена Полонская отметила, что полтора миллиона бюджетных средств будут направлены Псковской духовой школе. «В настоящее время в школе трудится уникальный коллектив педагогов под руководством почетного музыканта Мирона Литвака. Дети вынуждены проводить занятия на старых стульях, которые достались им после пожара в филармонии. Будем рады помочь детской школе и приобрести для учащихся новую мебель», – заявила Елена Полонская.



Она выразила надежду, что и в будущем эта тенденция будет продолжена, а сэкономленные бюджетные средства будут направлены на псковичей.

«Всегда считала, что экономию бюджета необходимо начинать с себя! На протяжении всего периода работы в Думе отказывалась от командировочных трат и поездок. Понимала, что сэкономленные деньги логичнее направить на более важные нужды: детские сады и школы, предприятия Пскова», – написала Елена Полонская.