Экономика

Стас Осовский: Псковская область – регион возможностей для промышленного бизнеса

Псковская область – регион возможностей для промышленного бизнеса. Об этом заявил председатель псковского регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский 26 апреля в Санкт-Петербурге в эфире программы «В десятку с Дмитрием Пановым» в медиацентре РИА «ФАН».

«В Псковской области на данный момент есть все условия для успешного старта запуска производства, - рассказал Стас Осовский. - Есть производственные мощности, которые можно взять в аренду, завезти станки и оборудование. В связи с тем, что где-то персонал оптимизируется, можно нивелировать проблему, привлечь работников на новое производство и, действительно, дать импульс экономике региона».

Добавим, темой программы «В десятку» была оценка ситуации в экономике - насколько серьезно ударили санкции Запада по малому и среднему бизнесу России и как может бизнес помочь стране в трудную минуту. На эти и другие вопросы в программе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу «В десятку с Дмитрием Пановым» отвечали предприниматели - генеральный директор ООО «ПсковПласт», председатель псковского отделения «Деловой России» Стас Осовский и директор по развитию ООО «Экспорт групп» Максим Полетаев.