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Экономика

Системные проблемы предпринимателей рассмотрели в областном Собрании

27.04.2022 18:26|ПсковКомментариев: 0

Профильные вопросы апрельской сессии Псковского областного Собрания рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание началось с рассмотрения изменений в закон «О развитии сельского хозяйства Псковской области». Уточняющих вопросов и дополнительных разъяснений законопроект не потребовал – поправки приводят областной нормативный правовой акт в соответствие с действующими нормами федерального законодательства.

«Наш закон дополняется новыми направлениями государственной поддержки отрасли сельского хозяйства – поддержка товаропроизводителей, производящих продукцию с улучшенными характеристиками, и поддержка и развитие сельского туризма. Это важные моменты», - прокомментировал нововведения председатель комитета Андрей Козлов.

Депутат Геннадий Григорьев отклонился от темы законопроекта и обратился к заместителю председателя областного по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александру Никандрову с вопросом о вовлечении в оборот неиспользуемых земельных участков.

«Ко мне обратился инвестор с просьбой помочь подобрать большой земельный участок для ведения сельского хозяйства, - рассказал депутат. – Земель пустующих у нас в области вроде бы много, но оказалось, что собственников их не найти, а пашни зарастают кустарником и борщевиком. Мы говорим о подъёме сельского хозяйства, а реальному инвестору землю не найти».

Александр Никандров заверил, что орган исполнительной власти тесно взаимодействует с федеральным контрольным органом, и в рамках имеющихся полномочий принуждает собственника использовать землю по назначению или продать. Законопроект депутаты поддержали.

Законопроект, касающийся ставок арендной платы за использование находящихся в областной собственности земельных участков, прокомментировала председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. Специалист пояснила, что изменения приводят виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с федеральным классификатором. Депутаты поинтересовались, повлияет ли это на размер арендной платы. По словам руководителя органа исполнительной власти, для автотранспортных предприятий коэффициент для определения размера арендной платы уменьшен до 0,3%. Снижение ставки арендной платы позволит автотранспортным предприятиям сэкономить в текущем году около 1,6 млн рублей.

По другим сферам существенных изменений не произойдет. Проект закона комитет рекомендовал принять.

Также члены комитета заслушали ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области. Аркадий Мурылёв озвучил количество поступивших в его адрес обращений – их было более трехсот – и анализ экономической ситуации в регионе. По словам бизнес-омбудсмена, предпринимателей беспокоят вопросы, связанные с налоговой нагрузкой, высокими тарифами на электроэнергию, ограничительными антиковидными мерами, проверками контрольно-надзорных органов.

Для решения обозначенных проблем уполномоченный предложил ряд мер, в том числе законодательного характера.

«Мы должны лелеять оставшихся предпринимателей и давать им везде "зеленый свет" в рамках закона. Но госкорпорации зачастую не идут навстречу предпринимателям и не хотят вникать в суть их проблем», - довёл до сведения уполномоченного позицию, основанную на общении с представителями малого бизнеса, депутат Андрей Михайлов.

В целом, члены комитета высоко оценили деятельность регионального бизнес-омбудсмена и поблагодарили Аркадия Мурылёва за то, что он «всегда на связи» и активно взаимодействует с бизнес-сообществом и органами власти в решении актуальных проблем предпринимателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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