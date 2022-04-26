Экономика

Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках в населенных пунктах Псковской области. Такое предложение он внес на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Было несколько обращений жителей, живущих в маленьких населенных пунктах, где нет стационарных магазинов, а есть только автолавки с минимальным набором продуктом. Цены на продукты там сильно выросли. Люди, которые живут там, — самые социально незащищенные», - сказал Артур Гайдук.

Он предложил депутатам, чьи округа находятся в таких населенных пунктах, проконтролировать рост цен в автолавках. По его мнению, продукты там должны продавать по ценам чуть выше закупочных.

Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.