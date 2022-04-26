Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках в населенных пунктах Псковской области. Такое предложение он внес на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он предложил депутатам, чьи округа находятся в таких населенных пунктах, проконтролировать рост цен в автолавках. По его мнению, продукты там должны продавать по ценам чуть выше закупочных.
Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.