Экономика

В областном Собрании рассказали, с какими трудностями столкнулось сельское хозяйство

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов на сессии регионального парламента рассказал, с какими трудностями столкнулось сельское хозяйство, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Началась самая жаркая пора в отрасли сельского хозяйства, - отметил он. - Хочется вкратце доложить вам о сложившейся ситуации в этой отрасли, о том, с какими трудностями столкнулись сельхозпроизводители в условиях внешнего санкционного давления и что нас ждет в будущем».

В сфере агропромышленного комплекса в связи со сложившейся ситуацией по повышению ключевой ставки Центробанка с 9,5% до 20%, и диспаритетом цен на товаро-материальные ценности возникает проблема по проведению полевых работ и реализации инвестиционных проектов, продолжил Андрей Козлов.

По его словам, в связи с повышением ключевой ставки Центробанка РФ на сегодняшний день недостаточно лимитов у кредитных организаций, для льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по инвестиционным кредитам.

«С 2022 года произошло удорожание импортной составляющей в комбикормовом производстве (жмыхи, шроты, витамины, премиксы, ветпрепараты подорожали от 30 до 65 процентов). Отмечается рост цен на комплектующие для оборудования, спермопродукцию, семена сельскохозяйственных культур, а также наблюдается высокий износ основных фондов, недостаточное обеспечение техникой и другими материально-техническими ресурсами, что влияет на производство сельскохозяйственной продукции», - сказал он.

Это привело, продолжил председатель комитета, к обоснованному повышению отпускных цен от производителей в апреле к январю 2022 года в среднем на 4-12 процентов, а на отдельную продукцию цены в апреле ниже, чем были в январе текущего года (свинина, картофель, свекла столовая, капуста белокочанная).

По его словам, по состоянию на 1 апреля 2022 года производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 74,6 тыс. тонн или 80,1% к уровню 2021 года.

Производство молока во всех категориях хозяйств – 48,3 тыс. тонн или 101,6 % к уровню 2021 года, производство яиц во всех категориях хозяйств – 17,6 млн. штук или 91,9% к уровню 2021 года.

«Есть уверенность, что наши сельхозпроизводители обеспечат продовольственную безопасность нашей великой страны. Предприятия отрасли сейчас максимально сдерживают рост цен за счет оптимизации внутренних процессов. Если предприятия отрасли переработки и торговые сети будут так же получать прибыль не за счет высокой наценки на товар, а за счет объемов продаж, а УФАС как единственный федеральный орган, который сможет контролировать ценообразование и, как следствие, контролировать процесс в целом, то цены на качественные продукты питания будут доступны для нашего населения. Только совместными усилиями мы сможем сдержать рост цен на товары продовольственной корзины. Для этого у нас есть все возможности», - резюмировал Андрей Козлов.

Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.