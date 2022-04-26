Экономика

Александр Братчиков о бюджете и работе УФАС

Сегодня, 28 апреля, депутаты Псковского областного Собрания приняли первые в этом году поправки в региональный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Кроме того, в ходе парламентского часа заслушали доклад руководителя Псковского УФАС по вопросу необоснованного повышения цен на товары. Вице-спикер, председатель парламентского комитета по бюджету финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей указал на внимание, которое оказывает федеральный центр Псковской области, и дал оценку работе регионального антимонопольного ведомства.

- Александр Николаевич, в областной бюджет поступила колоссальная сумма денежных средств. Есть надежда, что субсидии из федерального бюджета будут поступать в регион в течение всего года?

- Безусловно, мы на это надеемся. Поступило более 2,5 млрд рублей. Это дополнительные средства, которые изначально не были учтены в бюджете, когда его принимали в конце прошлого года.

Из них порядка 1,5 млрд рублей — это ремонт школ. Вчера на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике говорили о том, что было бы неплохо получить подобные средства и на ремонт детских садов. Но пока такой федеральной программы нет. Мы очень надеемся, что в ближайшее время она появится.

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Порядка 750 млн рублей направляется на ремонт автомобильных дорог, межмуниципальных.

Благодарю администрацию Псковской области и непосредственно губернатора за то, что эти средства поступили в областной бюджет. Хотелось бы, чтобы и в будущем средства дополнительно поступали в регион.

- Можно сделать вывод о том, что, несмотря на внешние обстоятельства, федерация помогает регионам?

- Да, очень важно, что федеральный центр не забывает про регионы. И средства поступают во все регионы Российской Федерации, несмотря на очень непростую ситуацию в связи со специальной военной операцией.

Отдельная благодарность правительству за то, что оно видит проблемы регионов, и имеет возможность выделять дополнительные средства.

Обязательства будут выполнены. Для этого создаются резервы по каждой из программ, чтобы администрация могла выполнить их в полном объеме.

- Александр Николаевич, главной темой сегодняшней сессии стала работа Псковского УФАС. Какую оценку можете дать региональному ведомству?

- УФАС работает. Но эта работа, на первый взгляд, не столь видна. Цены же растут. Например, песок, щебень, песчано-гравийная смесь производятся на территории области и реализуются здесь. Почему на них выросла цена? Я не понимаю. Поэтому попросил, чтобы УФАС в этом разобралось.

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Надеюсь, действия УФАС в дальнейшем будут более эффективными, и цены в магазинах повышаться не будут.

Беседовал Михаил Синёв