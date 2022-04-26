Экономика

Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области

Первые в этом году поправки в региональный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер, председатель парламентского комитета по бюджету финансам и налоговой политике Александр Братчиков озвучил основные корректировки областного бюджета. «Огромное спасибо губернатору и администрации за то, что деньги поступили в регион», - добавил он.

Так, из федеральной казны в областной бюджет поступает 2 млрд 687,3 млн рублей. Таким образом, доходы областного бюджета составят 50 млрд 569 млн 672 тысяч рублей, расходы – 54 млрд 794 млн 155 тысяч рублей, дефицит увеличится на 97 млн 347 тысяч рублей.

Средства в размере 1 млрд 526,2 млн рублей предназначены для модернизации школьных систем образования. 78 млн рублей пойдут на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части соблюдения требований к отоплению, водоснабжению и канализации, 17,5 млн рублей — на компенсацию затрат хлебопекарей, 31 млн рублей — на организацию дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 100,5 млн рублей — на снижение напряженности на рынке труда, 24,1 млн рублей — на лекарства для лечения ковид-больных.

На финансирование дорожной деятельности дополнительно направлено 746,9 млн рублей.

На завершение строительства соцгородка под Псковом выделили 109,6 млн рублей. 576 млн рублей заложено на повышение зарплат бюджетникам. Кроме того, 40,2 млн дополнительно выделено на покупку жилья детям-сиротам. Также увеличено финансирование на строительство мультимедийного парка «Россия — моя история» (51,8 млн рублей). Почти 79,8 млн рублей направят на реализацию туркластера «Духовные истоки». 35,9 млн рублей получат учреждения здравоохранения на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным платежам.

Госдолг региона сейчас составляет 18 млрд 597 млн рублей (71,8% к налоговым и неналоговым доходам, принятым в бюджете).