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Экономика

Андрей Козлов: Псковской области голод не грозит

29.04.2022 09:00|ПсковКомментариев: 2

Сельское хозяйство обеспечивает в Псковской области большое количество рабочих мест, производит продукты питания и сырье. Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, готова ли отрасль обеспечить продовольственную безопасность и какие меры поддержи оказываются сельскому хозяйству.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Андрей Григорьевич, каких показателей уже достигло сельское хозяйство в Псковской области?

- Практически все хозяйства Псковской области приступили к весенним работам. Погода вносит коррективы, но техника готова, семена закуплены, удобрения привезены. Поэтому опасений, что вовремя не проведем посевную, нет. До 15-20 мая посевная основных видов культур будет закончена.

Отмечу, что показатели, которые мы достигли на 1 апреля этого года, достаточно серьезные. Например, по молоку мы превысим уровень прошлого года. Немного просели по производству говядины и свинины в живом весе, порядка на 19% по уровню прошлого года. С этим связаны объективные причины — недавняя вспышка американской чумы свиней, практически 100 тысяч голов было уничтожено. К концу года многое наверстаем.

Откуда этот вирус, остается загадкой, но на сегодняшний день понятно, что это искусственно выведенный вирус и, как нам говорят, вышел из микролабораторий соседних государств.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах этого вируса нет. Европа полыхает, мы под это попали.

- Насколько сельское хозяйство региона готово обеспечить продовольственную безопасность?

- Голод нам не грозит. Озимые культуры посеяли на 1000 га больше, чем в прошлом году. Рапса посеяли на 5 с лишним тысяч га. Соответственно, посевная площадь у нас больше, чем в прошлом году. При условии хорошей погоды, думаю, получим нормальный урожай, и «валовка» будет выше уровня 2021 года. Здесь опасений нет. Голода точно не предвидится. Своими продуктами питания граждан обеспечим.

- Вы сказали, что голода не будет. Но есть ли опасения, будет рост цен на сельскохозяйственную продукцию?

- Рост цен однозначно будет. К этому есть предпосылки: удорожание удобрений, рост цен на различные комплектующие, упаковку, средства защиты растений, импортную технику.

Надеюсь, рост цен будет небольшим. Мы сегодня приглашали на парламентский час руководителя УФАС, поскольку повышение цен сейчас необосновано. И это делают не сельхозпроизводители, а крупные торговые сети. Соответственно, мелкие торговые сети, глядя на крупные, пытаются им соответствовать, зарабатывая определенные деньги. Думаю, будут меры реагирования на федеральном уровне. И цены на некоторые виды товаров опустятся.

- Какие меры поддержки сейчас оказываются нашим сельхозпроизводителям?

- У нас достаточно много программ. На сегодняшний момент меры поддержки составляют 803 млн рублей по федеральному финансированию. Софинансирование региона в этом направлении составляет почти 8 млн. Возможно, какие-то меры господдержки появятся в течение года, это очень часто происходит, поскольку сельское хозяйство динамично развивающаяся отрасль, в которую иногда вносит коррективы погода и различные внешние факторы.

Сейчас правительство должно все-таки решить вопрос с банками о субсидировании ставки рефинансирования. По коротким кредитам мы еще работаем, а по инвестиционным кредитам пока идет определенный стопор. Инвесторы немного приостановили большие проекты, темпы немного снизились.

- Суммы в 800 млн рублей достаточно, чтобы сейчас сельскохозяйственная отрасль удержалась на плаву?

- Отрасли сколько ни дай, все недостаточно. На сегодняшний момент эта мера господдержки соответствует уровню того года. Конечно, хотелось бы больше. Но то, что дают, мы и этому рады.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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