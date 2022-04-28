Экономика

Псковский губернатор призвал глав районов «бить во все колокола» при проблемах с нацпроектами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации на территории региона национальных проектов. Речь шла об особенностях работы по каждому направлению в текущих экономических условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Хочу подчеркнуть, что никакие новые вызовы и сложности не снимают с нас ответственности. Все проекты должны быть реализованы в полном объеме и в установленные сроки. Как мы справились с последствиями пандемии, так и сейчас должны скорректировать подходы и выйти на необходимый результат», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что для решения задач существуют новые инструменты, которые разработаны и приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях. Глава региона дал поручение вице-губернатору Василию Осипову провести совещание с руководителями муниципалитетов и органов исполнительной власти для разъяснения механизмов их практического применения.

«Все должны хорошо знать, понимать и грамотно пользоваться этими инструментами в текущей ситуации», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Что касается оперативной обстановки, то исполнение нацпроектов в Псковской области составляет около 11%, что, по словам Михаила Ведерникова, является неудовлетворительным результатом. Отдельно низкой оценки губернатора удостоилась работа по разработке проектно-сметной документации и заключению контрактов.

«Мы планировали завершить это до 1 мая. Частично отставание обусловлено турбулентной ситуацией в экономике. Но мы не первый год работаем, пандемия тоже давала нам серьезные вызовы. Нам необходимо оперативно адаптироваться. Сроки завершения контрактации перенесены до 1 июня, но больше поблажек не будет. Работа должна быть сделана», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что неразрешимых проблем нет, и привел в пример совместную работу регионального комитета по культуре и администрации Островского района.

«Рост цен привел к тому, что лимитов не хватало на строительство Центра культурного развития в Пскове. Комитет согласовал с министерством изменение планов и выбрал другой проект — дом культуры в Островском районе. Муниципалитет оперативно включился в работу. В результате мы не потеряли деньги, жители района получат новый современный дом культуры. В Пскове мы спланируем объект на следующий год», — подчеркнул Михаил Ведерников и поручил проектному офису проанализировать ситуацию и предоставить информацию, где необходимо принять подобные решения.

В завершение он обратился к главам районов и городских округов с призывом обеспечить постоянный мониторинг ситуации на всех объектах строительства, работать с подрядчиками на опережение, заранее прорабатывать вопросы замены материалов и оборудования на отечественные аналоги. Дополнительно им поручено уделить внимание на заблаговременную закупку подрядчиками материалов, а также использовать крайние меры, вплоть до расторжения контракта, если этого требует ситуация.

«Не сидите со своими проблемами, необходима помощь — говорите, бейте во все колокола. Будем вместе искать решения и обязательно их найдем. Год предстоит непростой, но все задачи должны быть выполнены, все условия, ресурсы и возможности для этого есть. Федеральный центр нас слышит и идет на встречу, если мы будем выходить с решениями по каждому конкретному вопросу», — акцентировал внимание губернатор.

В рамках мероприятия с докладом выступила руководитель управления проектной деятельности региональной администрации Ольга Татаринова. В частности, был представлен рейтинг среди муниципалитетов за первый квартал 2022 года, который создан по поручению губернатора. В первую очередь, оценивалось своевременное размещение на площадках аукционов и объемы контрактации. Лидерами рейтинга стали Островский, Себежский и Печорский районы. В «красной зоне» сразу 6 муниципалитетов — Пыталовский, Пушкиногорский, Струго-Красненский, Красногородский, Гдовский, Новосокольнический районы.

Отметим, что на совещании прозвучали доклады о реализации мероприятий по направлениям «Жилье и городская среда», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография».