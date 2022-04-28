Экономика

Проблемы в сфере автоперевозок перечислили псковские бизнесмены

Проблемы в сфере автоперевозок перечислили псковские бизнесмены на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого исполнено предпринимательства «Опора России» Александром Калининым. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось сегодня, 29 апреля, в «Центре бизнеса» в Пскове.

«Мы работаем над переложением по мерам, которые мы можем просить у правительства. Например, в Псковской области один из самых высоких налогов на перевозки. Мы неоднократно обращались в местные органы власти пересмотреть его, но получаем отказы. Также просим отменить ежегодные весенние ограничения на региональных дорогах к пунктам пропуска или стратегически важным экспортерам. Это небольшой перечень дорог, но мы получаем отказы. Кроме того, область распределяет субсидии экспортерам в качестве мер поддержки. В прошлом году мы выходили с предложением принять меры в этом направлении, потому что есть вопиющие факты, когда экспортер получает субсидию, но нанимает иностранного перевозчика», - рассказал председатель Псковского областного союза автотранспортных организаций, член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» Виктор Семенов.

Александр Калинин взял на контроль перечисленные проблемы и заверил, что обсудит их с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на предстоящей встрече.