Экономика

Сбербанк в СЗФО раскрыл эскроу-счета на 48 миллиардов рублей

Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в Сбербанке превысила 830 миллиардов рублей, 48 миллиардов из них приходится на Северо-Запад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Из них на расчетные счета застройщиков перечислили 314 миллиардов рублей, а в счет погашения ссудной задолженности направили 516 миллиардов рублей. По СЗФО эти цифры составили 21 и 27 миллиардов соответственно.

«Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов по схеме с использованием эскроу-счетов. Сегодня порядка 55% эскроу-счетов, которые были открыты при покупке квартиры, приходится на Сбербанк. Это более 42 миллионов квадратных метров жилья. На конец 1-го квартала в Сбере всего открыто около 650 тысяч счетов эскроу, из которых уже раскрыто чуть более 250 тысяч. Покрытие эскроу-счетами строительных проектов, финансируемых Сбербанком, к концу первого квартала составляло чуть более 100%», - заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищенность потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введет дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.