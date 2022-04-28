Сбербанк в СЗФО раскрыл эскроу-счета на 48 миллиардов рублей

Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в Сбербанке превысила 830 миллиардов рублей, 48 миллиардов из них приходится на Северо-Запад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Из них на расчетные счета застройщиков перечислили 314 миллиардов рублей, а в счет погашения ссудной задолженности направили 516 миллиардов рублей. По СЗФО эти цифры составили 21 и 27 миллиардов соответственно.
Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищенность потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введет дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.