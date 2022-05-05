Экономика

Псковичам напомнили о необходимости отчитаться по зарубежным счетам

Физические лица – резиденты РФ обязаны предоставить отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам до 1 июля 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что отчет можно предоставить несколькими способами:

на бумажном носителе лично или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Отчет, представляемый через личный кабинет, должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

«Физические лица представляют сведения о зачислении, списании и остатках финансовых активов, отличных от денежных средств, на счетах в иностранных организациях финансового рынка начиная с отчета за 2021 год (до 1 июня 2022 года, а в случае закрытия счета – в течение месяца со дня его закрытия)», – отметили в региональном управлении.

Действует и норма предоставления сведений об иных финансовых активах, помимо информации о движении денежных средств. Она установлена с 1 января 2021 года.