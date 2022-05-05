Экономика

Налоговики рассказали о доходах самозанятых псковичей

Самозанятые с 1 июля 2020 года зарегистрировали доходы более чем на 1 миллиард 950 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по региону.

Специальный режим налога на профессиональный доход действует в Псковской области с 1 июля 2020 года. Сумма уплаченного налога за два года составила 62 миллиона 918 тысяч рублей. В области свою деятельность осуществляют 12 тысяч 322 самозанятых.

Как отметили в управлении, специалисты часто выявляют случаи подмены трудовых отношений с привлечением лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход. Происходит незаконная минимизация налоговой нагрузки со стороны работодателя.

Фактами, свидетельствующими о подмене трудовых отношений договором с самозанятыми гражданами являются:

выполнение работ определенного вида на регулярной основе;

отсутствие в договоре объема выполняемых работ;

договором установлена ежемесячная определенная сумма оплаты труда;

включение работника в производственный процесс работодателя;

договором предусмотрено подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, возможность применения к работнику дисциплинарной ответственности за нарушение такого порядка;

договор предусматривает материальную ответственность на исполнителя работ;

обеспечение работодателем работника условиями труда;

инфраструктурная зависимость (осуществление работы материалами, инструментами, оборудованием) на территории работодателя.

Региональное ведомство рекомендует самозанятым при наличии вышеуказанных признаков заключать с работодателем трудовой договор.