Экономика

В Псковской области определили 10 обладателей грантов «Агростартап»

В Псковской области определены начинающие фермеры и сельхозпроизводители, которые получат для развития гранты «Агростартап». Заседание конкурсной комиссии под руководством председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николая Романова состоялось в пятницу, 13 мая, в администрации области.

К очной защите проектов были допущены 16 претендентов на получение грантовой поддержки. Пакеты документов с бизнес-планами, которые представили участники, были оценены конкурсной комиссией ранее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, все проекты, представленные на конкурс, имели разную направленность: овощеводство, молочное и мясное скотоводство, птицеводство, сыроварение, выращивание и переработка фруктов и ягод. Каждый претендент на поддержку рассказал о проделанной ранее работе, что необходимо для расширения производства, на что планируется направить средства гранта. В выступлениях также отдельно отмечалось, что развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в обеспечении продуктовой безопасности страны и региона, и каждый выразил готовность работать в этом направлении.

По итогам очной защиты проектов конкурсная комиссия выставила свои оценки и определила 10 победителей. Список будет опубликован после оформления необходимых документов. Всего на поддержку начинающих фермеров и сельхозпроизводителей выделено более 34 млн рублей, которые будут распределены между грантополучателями.

В завершении конкурсного отбора члены комиссии отметили высокий уровень подготовки заявок в текущем году, а также значительную осведомленность участников конкурса в вопросах организации работы в своих хозяйствах и тонкостях работы с сельскохозяйственными культурами и животными.

Отметим, гранты «Агростартап» выделяются в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году поддержку получили 7 фермеров на общую сумму 26 млн рублей.