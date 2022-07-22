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Экономика

Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная

22.07.2022 19:14|ПсковКомментариев: 3

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова с врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Аленой Труновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

В рамках программы «Модернизация центров занятости» национального проекта «Демография» начался ремонт в здании Центра занятости города Пскова. Планируется, что обновленное помещение откроется в ноябре. Также в планах модернизация служб занятости во всех муниципалитетах Псковской области. В регионе создадут современные «кадровые центры», где оказывают комплексное содействие работодателю и потенциальном работнику. В рамках проекта все сотрудники пройдут обучение и повышение квалификации.

В настоящие время в Псковской области 2 467 стоящих на учете безработных граждан и более 8 000 вакансий. При этом число зарегистрированных безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 27,8%. Выросла доля трудоустроенных от общего числа обратившихся в службы занятости с 37,3% до 44,4%.

«Псковская область относится к субъектам, где наблюдается переизбыток низкоквалифицированных рабочих вакансий, - сообщила Алена Трунова. - С целью решения проблемы регион в следующем году станет участником федеральной программы повышения мобильности трудовых ресурсов».

Елена Бибикова поинтересовалась, предлагает ли служба занятости безработным гражданам заключать социальный контракт. Сотрудники учреждения отметили, что дают гражданам всестороннюю консультацию не только по имеющимся вакансиям, вариантам повышения квалификации или переобучения, но и рассказывают о возможностях социального контакта или регистрации в качестве самозанятого.

Оценивая данные первого полугодия, Елена Бибикова отметила, что при сложившихся в стране экономических условиях ситуация на рынке труда Псковской области в целом стабильная и массовых сокращений не наблюдается.

По данным профильного комитета, под риском увольнения находится 68 человек в 4 организациях. Часть сотрудников 25 предприятий в простое, переведены в режим неполного рабочего времени или в отпусках без сохранения зарплаты. С каждым сотрудником работают в индивидуальном порядке. Предлагают профессиональное обучение или дополнительное образование, трудоустраивают на временные рабочие места.

В завершении встречи Елена Бибикова и Алена Трунова договорились о дальнейшем сотрудничестве, сенатор выразила готовность в оказании содействия в решении ряда острых вопросов.

Теги: #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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