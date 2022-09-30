Экономика

Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн до 30 ноября

Сбербанк начислит 3000 рублей клиентам, которые зарегистрируют ИП или юрлицо с помощью онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» до 30 ноября. При подаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счёта доступны абсолютно бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Хочу обратить внимание, что начисленные 3 000 рублей - это не бонусы, а реальные деньги, которые можно потратить на любые цели. Кроме того, после регистрации предприниматели смогут подключить популярные онлайн-сервисы для поддержки бизнеса от Сбера: "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру" и "Электронный документооборот"», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Для получения вознаграждения предпринимателю достаточно после регистрации бизнеса с помощью сервиса Сбера открыть расчётный счёт в банке и совершить расходную операцию на сумму не менее 1000 рублей со счёта или бизнес-карты. После этого подарочная сумма поступит предпринимателю на расчётный счёт до 20-го числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции.

Также предпринимателю при регистрации бизнеса через сервис Сбера не нужно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей для юрлиц и 800 рублей для ИП.

«С момента запуска сервиса "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" с его помощью свой бизнес зарегистрировало более 350 тысяч владельцев ИП и ООО. Видя высокий спрос на инструмент, мы решили сделать процесс открытия своего дела ещё приятнее, и теперь начинающие предприниматели могут не только сэкономить на пошлине, но и получить три тысячи рублей от банка», - рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.