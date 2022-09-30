Экономика

Николай Козловский заявил о стабильном положении экономики Великих Лук

Экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Об этом глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в своем еженедельном обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

С января по июль 2022 года в Великих Луках оборот по крупным и средним организациям составил 77 млрд 45 млн или 116,9% к январю-июлю прошлого года. В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций:

по обрабатывающим производствам оборот за январь-июль 2022 года составил 46 млрд 992 млн рублей или 108,8% процента к аналогичному периоду 2021 года;

оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за январь-июль составил 13 млрд 812 млн рублей или 135,7% к январю-июлю прошлого года.

оборот по виду деятельности в области здравоохранения и социальных услуг составил 997 млн или 115,8% к аналогичному периоду 2021 года;

за отчетный период 2022 года построено 105 жилых домов, из которых два многоквартирных жилых дома на 139 квартир и 103 индивидуальных жилых дома, с общей площадью жилых помещений более чем 23 тысячи квадратных метров.

показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчетный период текущего года по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убытки) составил шесть млрд 17 млн рублей прибыли.

среднесписочная численность работающих в организациях города на начало июля 2022 года составила по крупным и средним организациям 28 тысяч 108 семь человек или 107,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Численность безработных по состоянию на конец июля составила 301 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,50%. Количество вакансий – 2 723 единицы. В аналогичном периоде прошлого года численность безработных составляла 543 человека, уровень регистрируемой безработицы превышал 1%.