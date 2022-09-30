Псковские аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство зерна

Псковская область получила из федерального бюджета более 7,8 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Средства выделены из резервного фонда правительства, на региональном уровне их перечислят местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Всего такую поддержку получат 64 региона страны, на эти цели выделено 10 млрд рублей.
«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Михаил Мишустин.