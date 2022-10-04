Экономика

Псковским школьникам дали советы по развитию собственного бизнеса

Встречи учащихся школ и университетов с известными предпринимателями Псковской области прошли в Пскове сегодня, 4 октября, в рамках Всероссийского проекта «День с предпринимателем» от Росмолодёжь.Бизнес. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Основатель фотостудии «Лофт Фонарь» Римма Рудакова провела школьникам экскурсию по студии и подробно описала процесс создания каждой локации. Она рассказала о сезонных обновлениях интерьера, а также о факторах, которые влияют на выбор дизайна: спрос, мнение фотографа, тенденции моды.

«Смена интерьера — очень затратное удовольствие. Мы с командой научились создавать красивую картинку, используя самые необычные средства», - поделилась Римма.

В рамках встречи ребята узнали, где ищут вдохновение люди творческих профессий и попробовали себя в качестве фотомоделей.

Со студентами о высокотехнологичных рецептурах побеседовал коммерческий директор White cosmetics Владимир Харитонов. Предприниматель рассказал историю развития крупного проекта из дружеской задумки: «Какую бы идею вы не реализовывали, у вас должна быть чёткая философия, которая будет понятна и сотрудникам, и покупателям, и случайным прохожим».

На встрече обсудили конфузные ситуации на международном уровне, курсы по повышению квалификации и методы сохранения баланса между несколькими руководителями. В финале диалога спикер показал студентам производство и мобильные лаборатории, в которых проходит тестирование косметики, а также описал методы разработки новых продуктов.

Участниками встречи стали порядка 30 учащихся.

Целью Всероссийского проекта «День с предпринимателем» от Росмолодёжь.Бизнес является популяризация предпринимательской деятельности среди школьников и студентов. Учащиеся из 37 субъектов Российской Федерации встречаются с состоявшимися бизнесменами, задают вопросы, получают ценные советы, а также посещают ведущие компании своих городов.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: деньспредпринимателем.рф