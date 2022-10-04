Экономика

О главном энергоресурсе рассказали на заводе «Титан-Полимер»

Производство «Титан-Полимер» активно готовится к запуску. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Изображение: завод «Титан-Полимер»

«Технологический процесс любого производства связан с потреблением энергии. Сегодня мы расскажем о главном энергоресурсе завода - трансформаторной подстанции. Так, введено в эксплуатацию распределительное устройство 10 кВ и 5 распределительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, осуществляющих электроснабжение производственной площадки», - уточнили на предприятии.

Как объяснили на заводе «Титан-Полимер», четыре подстанции обеспечивают электроэнергией оборудование двух технологических линий производства БОПЭТ-пленок, системы вентиляции, кондиционирования, освещения и вспомогательные производственные объекты, непосредственно участвующие в производственном процессе. Это компрессорное оборудование, оборудование холодильных станций, оборудование участка подогрева масла, расположенных в производственном корпусе. Пятая подстанция питает объекты общезаводского хозяйства и склада.

Электроснабжение всей производственной площадки осуществляется от распределительного устройства 10 кВ ОЭЗ ППТ «Моглино» по двум взаиморезервируемым вводам.

Энергетический узел предприятия оснащен самым современным оборудованием, отвечающим всем действующим стандартам. Изготовитель и поставщик: российский производитель ООО «АС-Энерго» (г. Краснодар). Имеющаяся мощность покрывает все потребности предприятия.

Обслуживает распределительное устройство и подстанции оперативно-ремонтный персонал из восьми человек в составе четырех дежурных сменных бригад.