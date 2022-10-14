Экономика

Инвестиционная сессия Росмолодежи проходит в Пскове

Инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей Федерального марафона в рамках проекта «Инвестиционные сессии» от Росмолодежь.Бизнес проходит в центре «Мой бизнес» в Пскове сегодня, 14 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие является частью федерального марафона, организованного с целью содействия развитию молодежного предпринимательства. Проект направлен на развитие предпринимательства в России, что поможет преодолеть поворотные явления, снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас.

Пять начинающих предпринимателей показали свои проекты опытным предпринимателям и инвесторам, готовыми профинансировать самые перспективные из них. В качестве экспертов выступают представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и профессиональные инвесторы.

Организаторы мероприятия рассказали участникам о том, что такое стартап, почему он может не сработать и какие стадии есть для его развития.

«Инвестиции в молодежь это один из важнейших факторов решения проблем современной экономики. Поэтому расширение возможностей привлечения инвестиций для реализации бизнес-идей молодых предпринимателей это приоритетная задача не только для государства, но и для бизнес-сообщества», — прокомментировал основатель и генеральный директор частного образовательного центра «Интенсив», модератор мероприятия «Инвестиционные сессии» Александр Захаров.

Одна из идей, которая была представлена - модель связи инвесторов и предпринимателей. Проект уже запущен в июле, разрабатывается мобильное приложение, которое быстро и удобно сможет связать участников рынка. Кроме того, представлена концепция развития маникюрного салона.

«Инвестиции - это не вклад в банке и не покупка акций на бирже, в данном случае вы становитесь лишь пассивным вкладчиком. А для меня инвестиции - это осознанные вложения, где ты напрямую можешь контролировать бизнес процессы. И второе добавлю: обуздав и поняв этот инструмент - подконтрольные с финансовой стороны процессы на любой стадии проекта, позволяют выходить на норму стоимости своего часа в разы, как если бы ты работал в любой профессии», - прокомментировал частный инвестор Евгений Диденко.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда ISLA, который предоставит три инвестиционных предложения участникам встречи.