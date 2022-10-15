Экономика

В Псковской области возросло производство важнейших пищевых продуктов

В январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года в Псковской области возросло производство важнейших видов пищевых продуктов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

Так, производство мяса и субпродуктов стало на 12,9% больше; рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 33,9%; изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 0,4%.

В 2021 году на предприятиях пищевой промышленности Псковской области было занято 6,4% от среднесписочной численности работников Псковской области, или 11 178 человек.

«Предприятия пищевой промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товарами, а от работников данной отрасли зависит количество и качество производимой продукции», - прокомментировали в Псковстате.