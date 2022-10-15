Экономика

Средняя пенсия в России может вырасти до 21 650 рублей – эксперты

В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Как сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов, пенсии неработающих пенсионеров в России в следующем году будут проиндексированы на 2,6 процента выше уровня инфляции. Экономист напомнила, что сейчас средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет по стране 18 521 рубль.

По ее подсчетам, планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3 процента. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6 процента. Исходя из этого, с 2023 года пенсия может вырасти на 3 100 рублей, до 21 650.

Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. Это, в свою очередь, простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.