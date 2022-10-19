СНГБ подготовил праздничные акции в честь Дня рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Изображение: Сургутнефтегазбанк
Для псковичей подготовили следующие акции:
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- Осуществляйте межбанковский перевод в евро со скидкой 50% через приложение СНГБ Онлайн или в офисе банка.
- Копите мили, переводите и снимайте больше без комиссии с подпиской «Комфорт».
- 1000 бонусов/миль за перевод пенсии в СНГБ на карту «Мир» до 31 декабря.
- Кэшбэк 1% на 2 месяца по прочим категориям в программе лояльности «Персональная» для новых и вернувшихся клиентов!
Подробности акций на сайте АО БАНК «СНГБ».