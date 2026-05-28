Казачьи общества смогут без торгов получить сельхозугодья в аренду

Положение, регулирующее земельные отношения в части предоставления казачьим обществам земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, появилось в региональном законодательстве. Областной закон принят депутатами на майской сессии в целях реализации утверждённой президентским указом Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

В качестве меры поддержки социально-экономического развития российского казачества на региональном уровне установлены преференции по предоставлению казачьим обществам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Чтобы воспользоваться льготной процедурой, казачье общество должно быть внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Кроме того, взятый в аренду земельный участок должен использоваться для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачества.

Согласно принятому закону, земельные участки в аренду без торгов могут предоставляться казачьим обществам на территориях всех муниципальных округов.