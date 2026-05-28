 
Экономика

Казачьи общества смогут без торгов получить сельхозугодья в аренду

0

Положение, регулирующее земельные отношения в части предоставления казачьим обществам земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, появилось в региональном законодательстве. Областной закон принят депутатами на майской сессии в целях реализации утверждённой президентским указом Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании. 

В качестве меры поддержки социально-экономического развития российского казачества на региональном уровне установлены преференции по предоставлению казачьим обществам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Чтобы воспользоваться льготной процедурой, казачье общество должно быть внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Кроме того, взятый в аренду земельный участок должен использоваться для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачества.

Согласно принятому закону, земельные участки в аренду без торгов могут предоставляться казачьим обществам на территориях всех муниципальных округов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026