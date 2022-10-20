Экономика

Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО, выяснили эксперты

К концу сентября работодатели в целом по рынку труда стали на 3% чаще приглашать на собеседования или предлагать работу женщинам: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских – сократилась с 41% до 38%. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Кроме того, в профессиональных сферах, где число мужчин-соискателей всегда было традиционно выше, чем число женщин также наметились изменения. Яркий прирост спроса и приглашений на работу для женщин после объявления мобилизации зафиксирован в сфере «Автобизнес» (+3% новых приглашений на работу), «Строительство» (+2%), «Транспорт и логистика» (+1%), «Добыча сырья» (+1%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Также эксперты отмечают, что интерес к женщинам-соискателям наиболее заметно возрос в Чукотском АО (+19%), Кабардино-Балкарской республике (+16%), Карачаево-Черкесской республике (+14%), Владимирской области (+12%), Ненецком АО (+12%) и Чеченской республике (+11%). В регионах СЗФО (кроме НАО) сильнее всего вырос спрос на женщин-работниц у компаний из Архангельской и Мурманской области (по +3% в каждом регионе), в Псковской области, Коми, Карелии и Петербурге (по +2%).

последнюю неделю сентября работодатели на 2% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет (одна из возрастных когорт мобилизуемых резервистов). В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 лет, а также 45-54 лет.

Наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%). В свою очередь, наиболее явный рост интереса к соискателям 35-44 лет произошел в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к соискателям 45-54 лет – в «Автомобильном бизнесе» (+3%).