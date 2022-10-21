Экономика

Псковским предпринимателям предлагают стать резидентами бизнес-инкубатора

Псковский бизнес-инкубатор работает с начинающими предпринимателями города путём предоставления им в аренду нежилых офисных помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Бизнес-инкубаторы – штука полезная, правда о них мало кто знает. В обыденном понимании это организации, которые помогают малому и среднему предпринимательству, начиная от регистрации ИП, разработки идеи, бизнес-планов, коммерческих предложений, заканчивая сдачей собственных помещений в аренду на конкурсной основе, а если у начинающего предпринимателя есть собственный бизнес, но нет опыта в его развитии, то бизнес-инкубатор и вовсе может послужить незаменимым помощником», - рассказали в организации.

Начинающий предприниматель может стать резидентом бизнес-инкубатора. Этот статус дает следующие преимущества:

льготные арендные ставки;

почтово-секретарские услуги;

консультационные услуги по вопросам бухучета, налогообложения, правовой защиты, развития предприятия, документооборота;

предоставление конференц-зала и комнаты переговоров для проведения мероприятий;

услуги сопровождения и сервисного обслуживания;

административно-хозяйственные услуги.

«Важно понимать, что Псковский бизнес-инкубатор является лишь частью инфраструктуры муниципальной поддержки начинающих и действующих предпринимателей Псковской области», - отметили в организации.