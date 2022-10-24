Экономика

Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников – аналитики

Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников. Такой вывод сделали эксперты сервиса по поиску работы hh.ru на основе опроса.

С начала 2022 года на hh.ru было опубликовано более 350 тысяч вакансий, связанных с ресторанным делом. Лидерами по количеству предложений ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, на долю которых приходится соответственно 20% и 11% всех объявлений о найме. Замыкает тройку регионов с высоким спросом на новый персонал в сфере общепита Краснодарский край (7%), на четвертом месте – Московская область (6%), на пятом месте – Свердловская область (3%).

«Представленные цифры говорят о том, что, в отличие от других отраслей, за 9 месяцев 2022 года в сфере общепита не произошло резкого сокращения числа вакансий. Однако весной многие работодатели заняли выжидающую позицию: по сравнению с предыдущим годом с февраля по май 2022 года было опубликовано почти на 9% меньше объявлений о найме. Интересно, что соискатели ведут себя иначе. Сфера гостеприимства традиционно чутко реагирует на перемены рынка, и люди, в ней занятые, весной стали оперативно обновлять резюме, искать подработки, мониторить вакансии и рассматривать варианты новых работодателей. На период весеннего спада спроса на новый персонал пришелся пик активных резюме на hh.ru. К осени ситуация выровнялась, диспропорция в спросе и предложении сократилась», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Существующее на данный момент соотношение резюме и вакансий в отрасли ресторанного бизнеса позволяет предположить, что оперативно набирать персонал работодателям довольно сложно. Среднее количество откликов на размещенные объявления о найме составляет 2–3, что примерно в 3 раза ниже нормы.

С начала 2022 года зарплата в ресторанном бизнесе выросла в среднем на 6%. Однако это всё равно ниже, чем того хотели бы кандидаты и сотрудники общепита. В регионах СЗФО шеф-поварам в среднем предлагают 85 000 рублей, управляющим рестораном – 90 000 рублей, обычным поварам – 51 000 рублей, официантам – 50 000, барменам и бариста – 45 000.

Большим спросом пользуются и официанты, бармены и бариста: более 3500 вакансий, или 13,4% всех рабочих предложений по стране на данный момент. Много предложений на позиции менеджеров, которые совмещают функции администратора зала и руководителя персонала: 1500 вакансий, или почти 6% рабочих мест. На стабильном уровне держится спрос на хостес, хоть он и не так высок: около 450 вакансий.