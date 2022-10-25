Экономика

Российские производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

«Деловая Россия» попросила главу Минфина Антона Силуанова не допустить легализации параллельного импорта спиртного. Об этом сказано в письме организации в ведомство.

Новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, пишут «Известия».

Сейчас это невозможно: при прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию.

Ее качество компании подтверждают документами, подлинность которых может подтвердить производитель. Для потребителей это важно, так как легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отметили в «Деловой России».

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя.

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Но часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию, отмечено в письме «Деловой России».

Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, считают в «Деловой России».