Экономика

Число выявленных фальшивых денег в Псковской области снизилось в два раза

Число выявленных фальшивых денег в Псковской области снизилось в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

По данным Банка России, в третьем квартале 2022 года в банковской системе Псковской области выявили 29 фальшивых денежных знаков, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная часть выявленных подделок – банкноты номиналом 5000 рублей (19 штук). Также выявили семь поддельных тысячных банкнот и две двухтысячные. Кроме того, обнаружили одну фальшивую банкноту номиналом 100 долларов США.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты, отметили в пресс-службе.

В регион поддельные банкноты попадают транзитом. Значительное количество фальшивок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

«Несмотря на снижение количества подделок в регионе, не стоит терять бдительность. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности – на просвет, изменяя угол зрения и на ощупь, особенно если берете сдачу на рынке, в небольшом киоске или на автозаправочной станции. Обращайте внимание на качество банкнотной бумаги: у подлинных купюр она имеет характерный хруст», –обратил внимание на признак подделки заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Полный перечень признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если подлинность купюры все же вызывает сомнения, ее можно сдать на бесплатную экспертизу в банк.