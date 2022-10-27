Экономика

Почти на 1% выросло промышленное производство в Псковской области

Промышленное производство в Псковской области в январе-сентябре 2022 года увеличилось на 0,9% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к январю-сентябрю 2021 года на 1,4%, обрабатывающие производства – на 2,5%.

Снизили объемы производства энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)11,5% и отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)8,7%.

Из обрабатывающих производств, представленных в Псковской области, половина продемонстрировала в январе-сентябре 2022 года увеличение производства (по сравнению с январем-сентябрем 2021 года). В наибольшей степени:

ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)78,6%,

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)65,8%;

производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)34%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – (-)37,8% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (-)26,7%.

В январе-сентябре 2022 года по сравнению с январем-сентябрем 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:

мяса и субпродуктов – на 14,1%;

рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 33,9%.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 2,2% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения на 0,7%.