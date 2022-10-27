Экономика

Налоговая напомнила псковичам о необходимости выдавать чеки на ярмарках

На ярмарках и рынках покупателям должны выдавать чеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

В Псковской области продолжается реализация отраслевого проекта ФНС России «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках», направленного на обеспечение соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями региона законодательства о контрольно-кассовой технике.

«Кроме того, важными особенностями проекта являются создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, а также защита прав потребителей и исключение недобросовестного поведения продавцов, ведь чек – это в первую очередь гарантия соблюдения прав покупателя», - подчеркнули в налоговой.

Реализация данного отраслевого проекта ФНС России в Псковской области позволила существенно повысить ежемесячную выручку, фиксируемую при помощи контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, у которых есть обязанность применять ККТ, заметили в ведомстве. Это, в свою очередь, привело к сокращению теневого оборота наличных на розничных рынках и ярмарках и дало дополнительные поступления налогов в бюджет.

Применение контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках обязательно в следующих случаях:

в павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;

при продаже непродовольственных товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года №698-р;

при реализации продукции, подлежащей маркировке, такой как сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, белье постельное, обувь и другой продукции;

при продаже подакцизных товаров, к которым относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и тому подобные товары.

Важную роль в процессе реализации данного отраслевого проекта играют сами покупатели. При помощи сервиса «Проверка чека ФНС России» и одноименного мобильного приложения каждый гражданин в один клик может проверить выданный чек и, если он не соответствует определенным параметрам, отправить жалобу в налоговые органы. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную. Кроме этого, сервис позволяет хранить чеки в электронном виде, добавили в УФНС по региону.