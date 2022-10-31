Экономика

Денис Брохман возглавил комитет по медицине регионального отделения «Деловой России»

Директор ООО «Клиника» Денис Брохман стал председателем комитета по медицине и организации здравоохранения Псковского регионального отделения «Деловой России». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Денис Брохман рассказал о причинах, которые повлияли на его решение вступить в «Деловую Россию».

«Любое объединение достаточно развитых предприятий и их руководителей в единое сообщество - это всегда хорошо. Это отличная площадка для обсуждения вопросов, проблем, планов и возможность, используя большой ресурс "Деловой России", донести их до власти. Иногда и крупное предприятие свое мнение по определенным вопросам, например, по вопросам законодательства до властей донести не всегда может. А такое глобальное объединение как "Деловая Россия" этими средствами обладает. Поэтому и принял решение вступить в организацию», – пояснил он.

Денис Брохман добавил, что, занимаясь частным сегментом здравоохранения, он постарается собрать все проблемы частных игроков рынка, и доносить их мнение до властей.

«Частная медицина - это уже очень большой пласт всей отрасли здравоохранения. Попробуем все наши проблемы, боль и пожелания донести через руководство "Деловой России" до контролирующих министерств и ведомств», – уточнил он.