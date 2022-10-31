Денис Брохман возглавил комитет по медицине регионального отделения «Деловой России»

Директор ООО «Клиника» Денис Брохман стал председателем комитета по медицине и организации здравоохранения Псковского регионального отделения «Деловой России». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Денис Брохман рассказал о причинах, которые повлияли на его решение вступить в «Деловую Россию».
Денис Брохман добавил, что, занимаясь частным сегментом здравоохранения, он постарается собрать все проблемы частных игроков рынка, и доносить их мнение до властей.
«Частная медицина - это уже очень большой пласт всей отрасли здравоохранения. Попробуем все наши проблемы, боль и пожелания донести через руководство "Деловой России" до контролирующих министерств и ведомств», – уточнил он.