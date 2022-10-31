Экономика

Проект бюджета региона на 2023 год внесли в Псковское областное Собрание

Правительство Псковской области внесло проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в областное Собрание депутатов. Главный финансовый документ региона поступил на рассмотрение парламентариев в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно законопроекту, доходы бюджета области в 2023 году составят 45,12 млрд рублей, в 2024 году - 42,75 млрд рублей, в 2025 году - 33,68 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 47,98 млрд рублей, в 2024 году - 42,75 млрд рублей, в 2025 году - 32,6 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета в 2023 году составит 2,8 млрд рублей без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В правительстве добавили, что цифры, обозначенные в проекте областного бюджета, не окончательные и в процессе его рассмотрения могут быть изменены - возможные корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета.