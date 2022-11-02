Экономика

Для уплаты имущественных налогов за 2021 год у псковичей остается всего месяц

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2021 год остается четыре недели. 1 декабря - последний срок, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

«Имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы», - пояснили в ведомстве.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2021 год в Псковской области уже составили почти 530 миллионов рублей.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2022 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник и его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, вплоть до блокировки банковского счета должника или ареста и принудительной реализации его имущества.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».