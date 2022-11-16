Инфляция в октябре в Псковской области упала до 11,86%

Инфляция в октябре в Псковской области составила 11,86% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,86%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 11,19% (-0,02%):
- мясопродукты — 7,15% (-0,65%);
- рыбопродукты — 15,98% (0,15%);
- масло и жиры — 16,01% (-1,7%);
- молоко и молочная продукция — 19,5% (-0,22%);
- сыр — 18,12% (-0,82%);
- яйца — -7,13% (8,38%);
- сахар — 27,35% (-4,24%);
- кондитерские изделия — 18,8% (0,37%);
- чай, кофе, какао — 21,2% (0,09%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 14,13% (-0,66%);
- макаронные и крупяные изделия — 24,98% (-1,08%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — -5,43 (4,05%);
- алкогольные напитки — 9,2% (-0,09%);
- общественное питание — 8,11% (0,15%).
Непродовольственные товары в среднем стали немного дешевле. Процент инфляции составил 15,31% (-0,03%):
- одежда и белье — 6,76% (0,05%);
- меха и меховые изделия — 2,91% (0,00%);
- трикотажные изделия — 5,03% (0,33%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 3,6% (0,36%);
- моющие и чистящие средства — 19,27% (0,48%);
- парфюмерно-косметические товары — 22,48% (-0,44%);
- галантерея — 13,11% (0,45%);
- табачные изделия — 11,67% (1,15%);
- мебель — 10,88% (-0,05%);
- электротовары и другие бытовые приборы — 10,77% (-0,74%);
- печатные издания — 7,71% (0%);
- телерадиотовары — -2,36% (4,43%);
- персональные компьютеры — 10,29% (-0,18%);
- средства связи — 1,8% (-1,79%);
- строительные материалы — 0,14% (-1,44%);
- легковые автомобили — 45,27% (-0,24%);
- инструменты и оборудование — 9,43% (1,14%);
- моторное топливо — 5,18% (0,17%);
- медицинские товары — 10,99% (0,37%).
Услуги также незначительно подешевели. Процент инфляции составил 8,17% (-0,22%):
- бытовые услуги — на 14,01% (0,47%);
- услуги пассажирского транспорта — на 11,84% (-7,16%);
- услуги связи — на 2,89% (0,67%);
- жилищно-коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — на 5,76% (0,26%);
- услуги в системе образования — на 12,27% (0,19%);
- услуги организаций культуры — на 4,29% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — на 104,02% (0,6%);
- экскурсионные услуги — на 9,58% (0%);
- санаторно-оздоровительные услуги — на 14,69% (-8,17%);
- медицинские услуги — на 11,39% (0,34%).
Напомним, сентябре в Псковской области инфляция составила 13,76% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 16,73%.