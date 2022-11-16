Экономика

Инфляция в октябре в Псковской области упала до 11,86%

Инфляция в октябре в Псковской области составила 11,86% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 14,86%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 11,19% (-0,02%):

мясопродукты — 7,15% (-0,65%);

рыбопродукты — 15,98% (0,15%);

масло и жиры — 16,01% (-1,7%);

молоко и молочная продукция — 19,5% (-0,22%);

сыр — 18,12% (-0,82%);

яйца — -7,13% (8,38%);

сахар — 27,35% (-4,24%);

кондитерские изделия — 18,8% (0,37%);

чай, кофе, какао — 21,2% (0,09%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 14,13% (-0,66%);

макаронные и крупяные изделия — 24,98% (-1,08%);

плодоовощная продукция, включая картофель — -5,43 (4,05%);

алкогольные напитки — 9,2% (-0,09%);

общественное питание — 8,11% (0,15%).

Непродовольственные товары в среднем стали немного дешевле. Процент инфляции составил 15,31% (-0,03%):

одежда и белье — 6,76% (0,05%);

меха и меховые изделия — 2,91% (0,00%);

трикотажные изделия — 5,03% (0,33%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 3,6% (0,36%);

моющие и чистящие средства — 19,27% (0,48%);

парфюмерно-косметические товары — 22,48% (-0,44%);

галантерея — 13,11% (0,45%);

табачные изделия — 11,67% (1,15%);

мебель — 10,88% (-0,05%);

электротовары и другие бытовые приборы — 10,77% (-0,74%);

печатные издания — 7,71% (0%);

телерадиотовары — -2,36% (4,43%);

персональные компьютеры — 10,29% (-0,18%);

средства связи — 1,8% (-1,79%);

строительные материалы — 0,14% (-1,44%);

легковые автомобили — 45,27% (-0,24%);

инструменты и оборудование — 9,43% (1,14%);

моторное топливо — 5,18% (0,17%);

медицинские товары — 10,99% (0,37%).

Услуги также незначительно подешевели. Процент инфляции составил 8,17% (-0,22%):

бытовые услуги — на 14,01% (0,47%);

услуги пассажирского транспорта — на 11,84% (-7,16%);

услуги связи — на 2,89% (0,67%);

жилищно-коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — на 5,76% (0,26%);

услуги в системе образования — на 12,27% (0,19%);

услуги организаций культуры — на 4,29% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — на 104,02% (0,6%);

экскурсионные услуги — на 9,58% (0%);

санаторно-оздоровительные услуги — на 14,69% (-8,17%);

медицинские услуги — на 11,39% (0,34%).

Напомним, сентябре в Псковской области инфляция составила 13,76% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 16,73%.