Экономика

Андрей Михайлов оценил инициативу «народного бюджетирования»

Инициативное или «народное бюджетирование» - это абсолютно здоровая инициатива. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Государство поверило людям, что, извините, не все бюджетные средства уходят куда-то. На это есть надзорные органы. И они должны включаться и работать, контролировать, куда это расходуется, поэтому это абсолютно здоровая инициатива», - сказал Андрей Михайлов.

По его мнению, нельзя считать, что люди не справятся с распределением бюджета и вложат деньги неправильно. «Это их выбор. У каждого своя территория, у каждого по нашей стране свой климат, разные часовые пояса, у каждого своя потребность», - подчеркнул депутат.

Напомним, с 1 января вступили в силу поправки «Единой России», которые позволят жителям влиять на распределение средств местных бюджетов. Как пояснил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, так называемое инициативное или «народное бюджетирование» - это возможность предлагать властям свои проекты для реализации за счет бюджетных средств.